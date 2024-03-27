(Манурова) Мафтуха Третья Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедретдинова) Фатыма
Отец ребёнка: Фатхуллин Бедретдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фатхуллин Бедретдин
Рождение ребёнка
23.01.1888
Дочь: Бедретдинова (Бедретдинова) Мядиня
Отец ребёнка: Фатхуллин Бедретдин
Рождение ребёнка
23.07.1890
Дочь: (Бедретдинова) Фатихя
Отец ребёнка: Фатхуллин Бедретдин
Смерть
Неизвестно