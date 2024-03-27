(Манурова) Мафтуха Третья Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манурова) Мафтуха Третья Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедретдинова) Фатыма

Отец ребёнка: Фатхуллин Бедретдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатхуллин Бедретдин

Рождение ребёнка
23.01.1888

Дочь: Бедретдинова (Бедретдинова) Мядиня

Отец ребёнка: Фатхуллин Бедретдин

Рождение ребёнка
23.07.1890

Дочь: (Бедретдинова) Фатихя

Отец ребёнка: Фатхуллин Бедретдин

Смерть
Неизвестно

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