Глинка Николай Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Глинка Спиридон Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1861 ст.
Дочь: Глинка Аполлон Николаевич
Мать ребёнка: Глинка Наталья Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1864
Сын: Глинка Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Глинка Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно