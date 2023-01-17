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Глинка Николай Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Глинка Спиридон Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1861 ст.

Дочь: Глинка Аполлон Николаевич

Мать ребёнка: Глинка Наталья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1864

Сын: Глинка Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Глинка Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глинка Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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