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Никита Семенович

Место рождения

Бронна, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Около 1743 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1755 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бронна, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Фекла Никитина

Мать ребёнка: Марья Андреевна

Верхняя Бронна, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Сын: Пертюль Никитич

Мать ребёнка: Марья Андреевна

Бронна, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
3 ревизия 1763 года
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Андрей Никитич

Мать ребёнка: Марья Андреевна

Верхняя Бронна, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Wouti Мосей Никитин

Мать ребёнка: Марья Андреевна

Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Penikkala / Пеники
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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