Никита Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1711
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Фекла Никитина
Мать ребёнка: Марья Андреевна
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Сын: Пертюль Никитич
Мать ребёнка: Марья Андреевна
3 ревизия 1763 года
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Сын: Андрей Никитич
Мать ребёнка: Марья Андреевна
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Wouti Мосей Никитин
Мать ребёнка: Марья Андреевна
Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Penikkala / Пеники
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Андреевна
Смерть
Неизвестно