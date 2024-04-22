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Крючков Борис Федорович

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Место рождения

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Крючков Федор

Мать: не указана

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1896 ст.

Дочь: Рябова Анна Борисовна

Мать ребёнка: Крючкова Евдокия Семеновна

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.11.1897 ст.

Дочь: Евдокимова Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Крючкова Евдокия Семеновна

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.

Сын: Крючков Николай Борисович

Мать ребёнка: Крючкова Евдокия Семеновна

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чухина Нина Борисовна

Мать ребёнка: Крючкова Евдокия Семеновна

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Клавдия Борисовна

Мать ребёнка: Крючкова Евдокия Семеновна

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова Евдокия Семеновна

Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
1941
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