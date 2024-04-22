Крючков Борис Федорович
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: Крючков Федор
Рождение ребёнка
11.07.1896 ст.
Дочь: Рябова Анна Борисовна
Мать ребёнка: Крючкова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
21.11.1897 ст.
Дочь: Евдокимова Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Крючкова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.
Сын: Крючков Николай Борисович
Мать ребёнка: Крючкова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чухина Нина Борисовна
Мать ребёнка: Крючкова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Клавдия Борисовна
Мать ребёнка: Крючкова Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941