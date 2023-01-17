Чернышева (Смирнова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Смирнова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Смирнов Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Чернышев Поликарп Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасия Поликарповна

Отец ребёнка: Чернышев Поликарп Михайлович

Рождение ребёнка
21.10.1908

Сын: Чернышев Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Чернышев Поликарп Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1911

Дочь: Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Чернышев Поликарп Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1914

Сын: Чернышев Алексей Поликарпович

Отец ребёнка: Чернышев Поликарп Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1919

Сын: Чернышев Семен Поликарпович

Отец ребёнка: Чернышев Поликарп Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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