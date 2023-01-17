Чернышева (Смирнова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Смирнов Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анастасия Поликарповна
Отец ребёнка: Чернышев Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
21.10.1908
Сын: Чернышев Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Чернышев Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1911
Дочь: Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Чернышев Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1914
Сын: Чернышев Алексей Поликарпович
Отец ребёнка: Чернышев Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1919
Сын: Чернышев Семен Поликарпович
Отец ребёнка: Чернышев Поликарп Михайлович
Смерть
Неизвестно