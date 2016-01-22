Ковалёва Антонина (Зяблова) Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.07.1923
Дата смерти22.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1923
Отец: Зяблов Иван Фёдорович
Мать: Зяблова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зяблова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Ковалёв Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Александр Михайлович
Отец ребёнка: Ковалёв Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.2016