Ковалёва Антонина (Зяблова) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Антонина (Зяблова) Ивановна

Место рождения

Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.07.1923

Дата смерти

22.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1923

Отец: Зяблов Иван Фёдорович

Мать: Зяблова Мария Михайловна

Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зяблова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Ковалёв Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Александр Михайлович

Отец ребёнка: Ковалёв Михаил Дмитриевич

Красный Текстильщик, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Михаил Дмитриевич

Смерть
22.01.2016
Красный Текстильщик, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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