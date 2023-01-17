Тажетдинов Гибадулла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Хилажева Закия Гибадулловна
Мать ребёнка: Гибадуллина ?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гибадуллин Тагир Гибадуллинович
Мать ребёнка: Гибадуллина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайтуна (Зоя)
Мать ребёнка: Гибадуллина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миннур
Мать ребёнка: Гибадуллина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гибадуллина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гибадуллина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махмутова Гульбаниз
Мать ребёнка: Гибадуллина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильминур
Мать ребёнка: Гибадуллина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гибадуллин Миннихан
Мать ребёнка: Гибадуллина ?
Смерть
Неизвестно