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Тажетдинов Гибадулла

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Место рождения

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Хилажева Закия Гибадулловна

Мать ребёнка: Гибадуллина ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гибадуллин Тагир Гибадуллинович

Мать ребёнка: Гибадуллина ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайтуна (Зоя)

Мать ребёнка: Гибадуллина ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннур

Мать ребёнка: Гибадуллина ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибадуллин Минлеганим

Мать ребёнка: Гибадуллина ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гибадуллина ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махмутова Гульбаниз

Мать ребёнка: Гибадуллина ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильминур

Мать ребёнка: Гибадуллина ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибадуллин Миннихан

Мать ребёнка: Гибадуллина ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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