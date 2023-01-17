Лоренц Виталий Иосифович
Место рождения
Дата рождения20.12.1917
Дата смерти29.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1917
Отец: Лоренц Осип Осипович
Рождение ребёнка
Около 1943
Дочь: Абросимова Людмила Витальевна
Мать ребёнка: Лоренц Екатерина Сергеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1947
Дочь: Богданова Валентина Витальевна
Мать ребёнка: Лоренц Екатерина Сергеевна
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1987
Daugavpils, Latvija