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Лоренц Виталий Иосифович

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Место рождения

Красноград, Харківська область

Дата рождения

20.12.1917

Дата смерти

29.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1917

Отец: Лоренц Осип Осипович

Мать: Кожина Пелагея Степановна

Красноград, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1943

Дочь: Абросимова Людмила Витальевна

Мать ребёнка: Лоренц Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1947

Дочь: Богданова Валентина Витальевна

Мать ребёнка: Лоренц Екатерина Сергеевна

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоренц Екатерина Сергеевна

Смерть
29.07.1987
Daugavpils, Latvija
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