Улейчик Федора Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУлейчик Федора

Улейчик Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улейчик Сильвестр Кастусьевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Улейчик Павел Сильвестрович

Отец ребёнка: Улейчик Сильвестр Кастусьевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Улейчик Федор Сильвестрович

Отец ребёнка: Улейчик Сильвестр Кастусьевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Улейчик Виктория Сильвестровна

Отец ребёнка: Улейчик Сильвестр Кастусьевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Улейчик Анна Сильвестровна

Отец ребёнка: Улейчик Сильвестр Кастусьевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Улейчик Магдалена Сильвестровна

Отец ребёнка: Улейчик Сильвестр Кастусьевич

Смерть
Неизвестно

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