Улейчик Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Улейчик Павел Сильвестрович
Отец ребёнка: Улейчик Сильвестр Кастусьевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Улейчик Федор Сильвестрович
Отец ребёнка: Улейчик Сильвестр Кастусьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Улейчик Виктория Сильвестровна
Отец ребёнка: Улейчик Сильвестр Кастусьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Улейчик Анна Сильвестровна
Отец ребёнка: Улейчик Сильвестр Кастусьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Улейчик Магдалена Сильвестровна
Отец ребёнка: Улейчик Сильвестр Кастусьевич
Смерть
Неизвестно