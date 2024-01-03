Горникова Пелагея Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1898
Отец ребёнка: Горников Ефим Матвеев
Рождение ребёнка
03.08.1902
Отец ребёнка: Горников Ефим Матвеев
Рождение ребёнка
29.10.1905
Отец ребёнка: Горников Ефим Матвеев
Рождение ребёнка
14.11.1910
Дочь: (Горникова) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Горников Ефим Матвеев
Смерть
Неизвестно