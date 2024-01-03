Горникова Пелагея Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горникова Пелагея Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Ефим Матвеев

Рождение ребёнка
04.12.1898

Сын: Горников Николай Ефимов

Отец ребёнка: Горников Ефим Матвеев

Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Горников Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Горников Ефим Матвеев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.10.1905

Сын: Горников Козьма Ефимов

Отец ребёнка: Горников Ефим Матвеев

Рождение ребёнка
14.11.1910

Дочь: (Горникова) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Горников Ефим Матвеев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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