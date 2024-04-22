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Цыпышев Иван Андреевич

Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Цыпышев Андрон Иванович

Мать ребёнка: Цыпышева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Цыпышев Мартемьян Иванович

Мать ребёнка: Цыпышева Татьяна Ивановна

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Цыпышев Максим Иванович

Мать ребёнка: Цыпышева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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