Цыпышев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Цыпышева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Цыпышев Мартемьян Иванович
Мать ребёнка: Цыпышева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Цыпышева Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно