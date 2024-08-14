Слободчукова Анна Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1920
Отец: Прокопий ?
Мать: ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слободчуков Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слободчуков Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно