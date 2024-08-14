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Слободчукова Анна Прокопьевна

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Место рождения

Фащевка

Дата рождения

01.07.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1920

Отец: Прокопий ?

Мать: ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слободчуков Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободчуков Григорий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слободчуков Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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