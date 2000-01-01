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Параскева

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Место рождения

с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Корнил

Мать: не указана

с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1871

Сын: Плетенев Михаил

Отец ребёнка: Плетенёв Павел

починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Рождение ребёнка
1880

Сын: Плетенев Николай

Отец ребёнка: Плетенёв Павел

с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Образование
Неизвестно
нет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка (госуд.)
Смерть
Неизвестно
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