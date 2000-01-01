Параскева
Место рожденияс. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Корнил
Мать: не указана
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1871
Сын: Плетенев Михаил
Отец ребёнка: Плетенёв Павел
починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Плетенев Николай
Отец ребёнка: Плетенёв Павел
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Образование
Неизвестно
нет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка (госуд.)
Смерть
Неизвестно