Плетенева (Бродникова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1904
Дата смерти25.09.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904
Отец: Бродников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1925
Сын: Плетенёв Николай
Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил
Рождение ребёнка
1927
Сын: Плетенёв Евгений
Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил
Рождение ребёнка
1928
Сын: Плетенёв Анатолий
Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил
Рождение ребёнка
1930
Сын: Плетенёв Валентин
Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил
Рождение ребёнка
1932
Сын: Плетенёв Алексей
Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил
Рождение ребёнка
1934
Сын: Плетенёв Гавриил
Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил
Рождение ребёнка
17.11.1936
Дочь: Хоменкова Лилия
Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил
Рождение ребёнка
05.05.1939
Сын: Плетенев Юрий
Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил
Рождение ребёнка
05.12.1943
Сын: Плетенёв Петр
Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил
с. Уни, Унинский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
13.08.1946
Сын: Плетенёв Сергей
Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил
с. Уни, Унинский район, Кировская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
25.09.1979