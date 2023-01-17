Плетенева (Бродникова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенева (Бродникова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1904

Дата смерти

25.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904

Отец: Бродников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1925

Сын: Плетенёв Николай

Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил

Рождение ребёнка
1927

Сын: Плетенёв Евгений

Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил

Рождение ребёнка
1928

Сын: Плетенёв Анатолий

Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил

Рождение ребёнка
1930

Сын: Плетенёв Валентин

Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил

Рождение ребёнка
1932

Сын: Плетенёв Алексей

Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил

Рождение ребёнка
1934

Сын: Плетенёв Гавриил

Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил

Рождение ребёнка
17.11.1936

Дочь: Хоменкова Лилия

Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил

Рождение ребёнка
05.05.1939

Сын: Плетенев Юрий

Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил

Рождение ребёнка
05.12.1943

Сын: Плетенёв Петр

Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил

с. Уни, Унинский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
13.08.1946

Сын: Плетенёв Сергей

Отец ребёнка: Плетенёв Гавриил

с. Уни, Унинский район, Кировская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
25.09.1979
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