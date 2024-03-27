Адигамов Магадей Абделькадирович
Место рожденияд.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР
Дата рождения1921
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Адигамов Абделькадир
Мать: Адигамова ?
д.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Адигамова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Адигамова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адигамова ?
Смерть
После 1985