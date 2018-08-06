Панфилов Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилов Виктор Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1957

Дата смерти

06.08.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
06.08.2018

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