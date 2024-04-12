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Пашинов Георгий Ростиславович
Пашинов Георгий Ростиславович
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Место рождения
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
Дата рождения
27.06.1987
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва
, город федерального значения Москва
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