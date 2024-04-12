Пашинов Георгий Ростиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинов Георгий Ростиславович

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

27.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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