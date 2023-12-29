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Левицкая Фаина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937

Отец: не указан

Мать: Битус Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янчевская Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Левицкий Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левицкий Григорий Петрович

Отец ребёнка: Левицкий Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левицкий Сергей Петрович

Отец ребёнка: Левицкий Пётр Семёнович

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