Левицкая Фаина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1937
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937
Отец: не указан
Мать: Битус Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчевская Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Левицкий Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левицкий Григорий Петрович
Отец ребёнка: Левицкий Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левицкий Пётр Семёнович