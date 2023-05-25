Михалёв Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатеева Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Михалёв Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Фатеева Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
25.09.1970
Сын: Михалёв Константин Владимирович
Мать ребёнка: Фатеева Зоя Андреевна
Смерть
Неизвестно