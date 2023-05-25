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Михалёв Владимир Алексеевич

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатеева Зоя Андреевна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Михалёв Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Фатеева Зоя Андреевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.09.1970

Сын: Михалёв Константин Владимирович

Мать ребёнка: Фатеева Зоя Андреевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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