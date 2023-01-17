Каримов Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Закир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

С 1981 по 1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Уркия

Мать ребёнка: Каримова Фаткия

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Фаткия

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Фаткия

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
С 1981 по 1983
Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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