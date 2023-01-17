Каримов Закир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиС 1981 по 1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Уркия
Мать ребёнка: Каримова Фаткия
Рождение ребёнка
01.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова Фаткия
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова Фаткия
Смерть
С 1981 по 1983
Похороны
Неизвестно