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Лесников Алексей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Лесников Илья Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лесников Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Лесникова Мария Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
в записи мк о браке указано, что Лесников П.А. прибыл из Пермской губернии, Соликамского уезда, Егвинской волости, дер. Надова (вероятно Васюгановского общества)
Место жительства
1917
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 233, оп. 6, д.79, л. 223
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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