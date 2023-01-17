Лесников Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Лесникова Мария Федоровна
Пермь, Пермский, Пермский край
в записи мк о браке указано, что Лесников П.А. прибыл из Пермской губернии, Соликамского уезда, Егвинской волости, дер. Надова (вероятно Васюгановского общества)
Место жительства
1917
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 233, оп. 6, д.79, л. 223
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно