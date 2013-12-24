Лазарева Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.2013
Дочь: Петрушова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Петрушов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
19.05.2017
Дочь: Петрушова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Петрушов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно