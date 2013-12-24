Лазарева Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Ирина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.2013

Дочь: Петрушова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Петрушов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
19.05.2017

Дочь: Петрушова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Петрушов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрушов Александр Алексеевич

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