Галин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галин Иннокентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

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