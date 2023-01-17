Веселый Яков (Янкель Эфроимов) Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселый Яков (Янкель Эфроимов) Ефремович

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Место рождения

Чернигов Украина, административный центр Черниговской области

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов Украина, административный центр Черниговской области
Бракосочетание
1905

Жена: Меллер Хана Лейбова

Мариуполь Украина
Рождение ребёнка
23.07.1907

Дочь: Барская Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Меллер Хана Лейбова

Смерть
Неизвестно
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