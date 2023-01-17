Веселый Яков (Янкель Эфроимов) Ефремович
Место рожденияЧернигов Украина, административный центр Черниговской области
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Чернигов Украина, административный центр Черниговской области
Бракосочетание
1905
Жена: Меллер Хана Лейбова
Мариуполь Украина
Рождение ребёнка
23.07.1907
Дочь: Барская Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Меллер Хана Лейбова
Смерть
Неизвестно