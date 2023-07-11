Чудинова Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1827 ст.
Дочь: Чудинова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Чудинов Яков Дмитриевич
Шапочки, Пермский округ, Уральская область
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1827 г. / Раздел "О родившихся", №28. С. 196 об.
Смерть
Неизвестно