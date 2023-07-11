Чудинова Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинова Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудинов Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.03.1827 ст.

Дочь: Чудинова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Чудинов Яков Дмитриевич

Шапочки, Пермский округ, Уральская область
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1827 г. / Раздел "О родившихся", №28. С. 196 об.
Смерть
Неизвестно

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