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Карликова Людмила Федоровна
Карликова Людмила Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.1951
Пол
Женский
Отец
Карликов Федор Семёнович
1904 г.р.
Мать
Корлякова (Лумпова) Фаина Семёновна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1951
Отец:
Карликов Федор Семёнович
Мать:
Корлякова Фаина Семёновна
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