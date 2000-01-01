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Карликова Людмила Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1951

Отец: Карликов Федор Семёнович

Мать: Корлякова Фаина Семёновна

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