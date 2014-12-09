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Хлынов Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Хлынов Василий Иванович

Мать: Хлынова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Хлынов Василий Степанович

Мать ребёнка: Хлынова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
?.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
?.03.1952

Сын: Хлынов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Хлынова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
14.04.1955

Сын: Хлынов Леонид Степанович

Мать ребёнка: Хлынова Мария Семёновна

Смерть
Около 1957
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