Хлынов Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1940
Сын: Хлынов Василий Степанович
Мать ребёнка: Хлынова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
?.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлынова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
?.03.1952
Сын: Хлынов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Хлынова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
14.04.1955
Мать ребёнка: Хлынова Мария Семёновна
Смерть
Около 1957