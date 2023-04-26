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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Васильев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Васильев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Васильев Тарас Филиппович
Отец ребёнка: Васильев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафья Филипповна
Отец ребёнка: Васильев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Васильев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Васюков Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Васильев Филипп Тимофеевич
Смерть
Неизвестно