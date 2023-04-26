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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Васильев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Васильев Филипп Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Васильев Тарас Филиппович

Отец ребёнка: Васильев Филипп Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафья Филипповна

Отец ребёнка: Васильев Филипп Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Васильев Филипп Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Васюков Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Васильев Филипп Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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