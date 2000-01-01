Кузнецов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1974

Дочь: Кузнецова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
29.05.1981

Дочь: Кузнецова Олеся Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно
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