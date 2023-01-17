Шеронов Федор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1746
Дата смерти28.07.1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746
Отец: Шеронов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Шеронов Петр Федоров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
28.07.1835
Причина смерти: от престарелости | от престарелости
Похороны
?.07.1835
на отведенном кладбище при Казанской церкви