Шеронов Федор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеронов Федор Андреев

Шеронов Федор Андреев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1746

Дата смерти

28.07.1835

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: Шеронов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Шеронов Петр Федоров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
28.07.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от престарелости | от престарелости
Похороны
?.07.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close