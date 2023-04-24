Некрасова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.2014
Дочь: Некрасова Кира Константиновна
Отец ребёнка: Некрасов Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
12.11.2018
Дочь: Некрасова София Константиновна
Отец ребёнка: Некрасов Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
18.12.2020
Дочь: Некрасова Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Некрасов Константин Сергеевич