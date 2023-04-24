Некрасова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупин Олег Викторович

Мать: Чупина (Лешкова) Тамара Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
30.10.2014

Дочь: Некрасова Кира Константиновна

Отец ребёнка: Некрасов Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
12.11.2018

Дочь: Некрасова София Константиновна

Отец ребёнка: Некрасов Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
18.12.2020

Дочь: Некрасова Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Некрасов Константин Сергеевич

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