Заикина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Заикина Анастасия Алескандровна
Отец ребёнка: Заикин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.2023
Сын: Заикин Иван Александрович
Отец ребёнка: Заикин Александр Николаевич