Заикина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.?

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заикин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Заикина Анастасия Алескандровна

Отец ребёнка: Заикин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.2023

Сын: Заикин Иван Александрович

Отец ребёнка: Заикин Александр Николаевич

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