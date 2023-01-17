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Строкин Николай Васильевич

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Место рождения

Мариец, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1919

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Мариец, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.02.1949

Сын: Строкин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Лобанова Галина Васильевна

Мариец, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.06.1952

Дочь: Строкина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Лобанова Галина Васильевна

Мариец, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.06.1952

Дочь: Строкина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Мариец, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1977
Мариец, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
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