Строкин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1949
Сын: Строкин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Лобанова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1952
Дочь: Строкина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Лобанова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1952
Дочь: Строкина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1977