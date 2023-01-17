Тимошенко Семён Константинович
Место рожденияс. Орман, Аккерманский уезд Бессарабской губернии
Дата рождения18.02.1895
Дата смерти31.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Орман, Аккерманский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1895
с. Орман, Аккерманский уезд Бессарабской губернии
Смерть
31.03.1970
Место жительства
По 1970