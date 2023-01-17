Тимошенко Семён Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Семён Константинович

Тимошенко Семён Константинович

avatar

Место рождения

с. Орман, Аккерманский уезд Бессарабской губернии

Дата рождения

18.02.1895

Дата смерти

31.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Орман, Аккерманский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1895
с. Орман, Аккерманский уезд Бессарабской губернии
Смерть
31.03.1970
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1970
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close