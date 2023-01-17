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Кулемин Николай Федорович

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Место рождения

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.10.1904 ст.

Дата смерти

19.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1904 ст.

Отец: Кулемин Федор Иосифович

Мать: не указана

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
16.01.1926

Жена: Кулемина Анна Александровна

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.01.1928

Сын: Кулемин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Кулемина Анна Александровна

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.11.1935

Сын: Кулемин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кулемина Анна Александровна

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.01.1940

Сын: Кулемин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кулемина Анна Александровна

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.11.1944

Дочь: Кулемина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кулемина Анна Александровна

Малые Озерки, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулемин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Кулемина Анна Александровна

Смерть
19.06.1957
с. Малые Озерки Саратовской обл
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