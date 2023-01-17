Кулемин Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения07.10.1904 ст.
Дата смерти19.06.1957
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1904 ст.
Отец: Кулемин Федор Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1926
Рождение ребёнка
14.01.1928
Сын: Кулемин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Кулемина Анна Александровна
Рождение ребёнка
12.11.1935
Сын: Кулемин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кулемина Анна Александровна
Рождение ребёнка
24.01.1940
Сын: Кулемин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кулемина Анна Александровна
Рождение ребёнка
02.11.1944
Дочь: Кулемина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кулемина Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулемин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Кулемина Анна Александровна
Смерть
19.06.1957
с. Малые Озерки Саратовской обл