Вьялкин Петр Иларионович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Николаевский (вьялкин) Иларион Александрович
Мать: ?
Бракосочетание
21.04.1871
Жена: Вьялкина Надежда Кировна
Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Вьялкина Надежда Кировна
Рождение ребёнка
28.04.1879
Мать ребёнка: Вьялкина Надежда Кировна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Вьялкин Прокопий Петрович
Мать ребёнка: Вьялкина Надежда Кировна
Смерть
Неизвестно