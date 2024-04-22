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Вьялкин Петр Иларионович

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Николаевский (вьялкин) Иларион Александрович

Мать: ?

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.04.1871

Жена: Вьялкина Надежда Кировна

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Вьялкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Вьялкина Надежда Кировна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.04.1879

Сын: Вьялкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Вьялкина Надежда Кировна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Вьялкин Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Вьялкина Надежда Кировна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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