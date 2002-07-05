Воронин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронин Михаил Петрович

Мать: Кудаева Анна Кузьминична

Бракосочетание
31.01.1981

Жена: Юрина Лариса Алексеевна

Рождение ребёнка
16.10.1981

Дочь: Воронина Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Юрина Лариса Алексеевна

Рождение ребёнка
21.01.1985

Сын: Воронин Павел Викторович

Мать ребёнка: Юрина Лариса Алексеевна

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