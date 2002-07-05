Воронин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронин Михаил Петрович
Мать: Кудаева Анна Кузьминична
Бракосочетание
31.01.1981
Жена: Юрина Лариса Алексеевна
Рождение ребёнка
16.10.1981
Дочь: Воронина Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Юрина Лариса Алексеевна
Рождение ребёнка
21.01.1985
Мать ребёнка: Юрина Лариса Алексеевна