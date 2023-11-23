Наталья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Семенов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Никита Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Семенов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Сергей Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Семенов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Симеон Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Семенов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фёдор Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Семенов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Никифор Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Семенов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ольга Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Семенов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Семенов
Смерть
Неизвестно