Касаткин Иван Михайлович
Место рожденияд. Барановица, Кологривский уезд Костромской губернии
Дата рождения11.04.1880
Дата смерти21.04.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Барановица, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1880
д. Барановица, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1899
Место жительства
С 1904
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1914
Место жительства
С 1918 по 1938
Смерть
21.04.1938