Касаткин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткин Иван Михайлович

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Место рождения

д. Барановица, Кологривский уезд Костромской губернии

Дата рождения

11.04.1880

Дата смерти

21.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Барановица, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1880
д. Барановица, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.04.1938
Москва, город федерального значения Москва
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