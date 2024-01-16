Жапарова Зайна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Алимбаев Саатбек Абдразакович
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Сын: Алимбаев Миталип Абдразакович
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Сын: Абдразаков Ташимбек Абдаразакович
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Дочь: Абдразакова Саадат Абдразаковна
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Дочь: Абдразакова Абиба Абдразаковна
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Сын: Алимбаев Абдимомун Абдразакович
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Сын: Алимбаев Икрам Абдразакович
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Дочь: Алимбаева Абида Абдразаковна
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Сын: Алимбаев Саттар Абдразакович
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Сын: Алимбаев Жуманали Абдразакович
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Сын: Алимбаев Умар Абдразакович
Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич