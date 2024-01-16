Жапарова Зайна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жапарова Зайна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Алимбаев Саатбек Абдразакович

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Алимбаев Миталип Абдразакович

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Абдразаков Ташимбек Абдаразакович

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Абдразакова Саадат Абдразаковна

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Абдразакова Абиба Абдразаковна

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Алимбаев Абдимомун Абдразакович

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Рождение ребёнка
08.07.1962

Сын: Алимбаев Икрам Абдразакович

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Алимбаева Абида Абдразаковна

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Рождение ребёнка
1966

Сын: Алимбаев Саттар Абдразакович

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Рождение ребёнка
1968

Сын: Алимбаев Жуманали Абдразакович

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Рождение ребёнка
1970

Сын: Алимбаев Умар Абдразакович

Отец ребёнка: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Смерть
Неизвестно

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