Пономаренко Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоженинов Сергей Борисович
Мать ребёнка: Пономаренко Алевтина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворянинов Александр Борисович
Мать ребёнка: Пономаренко Алевтина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно