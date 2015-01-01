Рекунова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекунова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Рекунов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Рекунов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Рекунова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Рекунов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Рекунова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Рекунов Андрей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекунов Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно
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