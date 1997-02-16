Пестов Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Фёдор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1938

Дата смерти

16.02.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938

Отец: Пестов Андрей Агафонович

Мать: Пестова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1962

Сын: Пестов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.02.1997
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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