Пестов Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1938
Дата смерти16.02.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938
Рождение ребёнка
08.11.1962
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.02.1997
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область