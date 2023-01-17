Коровина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

11.03.1867

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1837

Сын: Коровин Степан Якимович

Отец ребёнка: Коровин Яким Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1840

Сын: Коровин Алексей Якимович

Отец ребёнка: Коровин Яким Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1846

Сын: Коровин Сидор Якимович

Отец ребёнка: Коровин Яким Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Яким Федорович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.03.1867
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от горячки
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