Коровина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти11.03.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1837
Отец ребёнка: Коровин Яким Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1840
Отец ребёнка: Коровин Яким Федорович
Рождение ребёнка
10.04.1846
Отец ребёнка: Коровин Яким Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.03.1867
Причина смерти: от горячки