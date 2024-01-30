Барменков Диодор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Отец: Барменков Алексей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
1883
Сын: Барменков Игнатий Диодорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Барменков Николай Диодорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Барменков Тимофей Диодорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно