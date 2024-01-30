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Барменков Диодор Алексеевич

Место рождения

Каменка, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: Барменков Алексей Васильев

Мать: не указана

Каменка, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1882

Жена: Барменкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Барменков Игнатий Диодорович

Мать ребёнка: не указана

Каменка, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Барменков Николай Диодорович

Мать ребёнка: не указана

Каменка, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Барменков Тимофей Диодорович

Мать ребёнка: не указана

Каменка, Нелидовский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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