Идлис Арон Залманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Идлис Залман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идлис Давид Аронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идлис Ефрем Аронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идлис Борух Аронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идлис Илья Аронович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно