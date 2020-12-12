Идлис Арон Залманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идлис Арон Залманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Идлис Залман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Давид Аронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Ефрем Аронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Борух Аронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Илья Аронович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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