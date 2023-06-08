Худобина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1895
Отец ребёнка: Худобин Петр Александрович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Худобина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Худобин Петр Александрович
Рождение ребёнка
12.07.1905
Дочь: Худобина Ангелина Петровна
Отец ребёнка: Худобин Петр Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1912
Дочь: Худобина Милица Петровна
Отец ребёнка: Худобин Петр Александрович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Худобин Лев Петрович
Отец ребёнка: Худобин Петр Александрович
Смерть
1949