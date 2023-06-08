Худобина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худобина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1895

Сын: Худобин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Худобин Петр Александрович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Худобина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Худобин Петр Александрович

Рождение ребёнка
12.07.1905

Дочь: Худобина Ангелина Петровна

Отец ребёнка: Худобин Петр Александрович

Рождение ребёнка
12.09.1912

Дочь: Худобина Милица Петровна

Отец ребёнка: Худобин Петр Александрович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Худобин Лев Петрович

Отец ребёнка: Худобин Петр Александрович

Смерть
1949

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