Шмараева (Бутова) Татьяна Васильевна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Бутова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Кондрат Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Шмараева) Прасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Шмараев Кондрат Яковлевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шмараев Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Шмараев Кондрат Яковлевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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