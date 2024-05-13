Шмараева (Бутова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Шмараева) Прасковья Кондратьевна
Отец ребёнка: Шмараев Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шмараев Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Шмараев Кондрат Яковлевич
Смерть
Неизвестно