Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)
Место рождения
Дата рождения01.11.1856 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1856 ст.
Крещение
01.11.1856 ст.
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
?.06.1886 ст.
Мать ребёнка: Максимова Степанида Спиридоновна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Максимова Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Максимова Степанида Спиридоновна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Максимова Степанида Спиридоновна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Максимова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Максимова Степанида Спиридоновна
Смерть
После 1916