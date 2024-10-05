Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу) 01.11.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)

Место рождения

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.11.1856 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1856 ст.

Отец: Максимов Леонтий Максимович

Мать: Максимова Матрёна Тимофеевна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
01.11.1856 ст.
Бракосочетание
Около 1885

Жена: Максимова Степанида Спиридоновна

Рождение ребёнка
?.06.1886 ст.

Сын: Максимов Семён Кузьмич

Мать ребёнка: Максимова Степанида Спиридоновна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Максимова Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Максимова Степанида Спиридоновна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Максимов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Максимова Степанида Спиридоновна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Максимова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Максимова Степанида Спиридоновна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1916
Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

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