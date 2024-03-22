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Лукьянов Василий Яковлевич

Место рождения

Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Лукьянов Яков Павлович

Мать: не указана

Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лукьянов Даниил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Самсон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Илья Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Артемий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1918
Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область
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