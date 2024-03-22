Лукьянов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Лукьянов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лукьянов Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Артемий Васильевич
Смерть
После 1918